В Москве все зоны отдыха находятся под особым контролем спасателей из-за жары

Как сообщили столичном комплексе городского хозяйства, около 100 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона патрулируют водоемы города

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона взяли под особый контроль все зоны отдыха в Москве из-за жары. Около 100 спасателей патрулируют водоемы города, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Согласно прогнозу синоптиков, сегодня и ближайшие дни максимальная температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30-35 градусов, в связи с этим в разы увеличивается число отдыхающих у воды. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона взяли под особый контроль все зоны отдыха, ведется непрерывное патрулирование Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного предотвращения возможных происшествий", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Петра Бирюкова.

Ежедневно безопасность на воде обеспечивают более 70 сотрудников спасательной службы, в период жаркой погоды их число увеличено до 100 человек. Спасатели патрулируют береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют детей без сопровождения взрослых.

"Просим горожан быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды, купаться только в разрешенных местах, не оставлять без присмотра детей и животных", - добавляется в материале.

В Москве работают 25 поисково-спасательных станций, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми: 13 - на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище и 10 - на внутренних водоемах.