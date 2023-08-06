6 августа, 08:57

В Москве зафиксировали самую высокую температуру в 2023 году

Софья Сандурская/ ТАСС
© Софья Сандурская/ ТАСС

Воздух в столице прогрелся до плюс 30,2 градуса

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Воздух в Москве прогрелся до плюс 30,2 градуса утром в воскресенье. Это самая высокая температура с начала года, зафиксированная главной метеостанцией на ВДНХ, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Сегодня в 11 часов на метеостанции ВДНХ была зафиксирована самая высокая температура нынешнего года - плюс 30,2 градуса. Конечно, температура в Москве уже превышала 30-градусную отметку, но не на нашей реперной (базовой, главной - прим. ТАСС) станции, по которой мы все считаем", - сказал он.

По словам Вильфанда, до этого самым жарким днем в столице было 6 июля, когда температура достигла плюс 29,1 градуса. "В ближайшие часы температура продолжит расти. Будет становиться жарче", - отметил метеоролог. 

Теги:
РоссияВильфанд, Роман МенделевичМосква
© Информационное агентство ТАСС
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