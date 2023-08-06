В МФЦ ЛНР в сентябре запустят электронную запись

Пока портал работает в тестовом режиме, сообщил и.о. директора учреждения Виталий Седых

ЛУГАНСК, 6 августа. /ТАСС/. Портал для электронной записи в отделения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), действующих в Луганской Народной Республике (ЛНР), запустят в сентябре. Как сообщил ТАСС и.о. директора государственного учреждения ЛНР "МФЦ" Виталий Седых, портал пока запущен в тестовом режиме.

"Уже в сентябре будет запущен портал, что даст возможность населению записаться на определенный день дистанционно через сайт МФЦ. Сейчас данный портал находится в стадии тестирования. Как только он будет запущен, мы разъясним населению, как с помощью его можно записаться на получение государственных услуг в отделения МФЦ", - сказал он.

Седых рассказал, что пять отделений МФЦ работают с электронной очередью - в городах Алчевск, Северодонецк, Старобельск и два - в Луганске. "На данный момент электронная очередь осуществляется посредством обращения заявителя к администратору зала, после чего гражданину выдается талончик с указанной датой и временем", - сообщил он.

Собеседник агентства отметил, что в ближайшее время в отделениях МФЦ начнут установку терминалов самообслуживания - жители ЛНР смогут самостоятельно получить талон на посещение специалиста МФЦ без обращения к администратору зала.

Руководитель МФЦ ЛНР добавил, что сейчас штат отделений МФЦ республики укомплектован на 70%. "Перед тем как приступить к работе, кандидаты проходят психологическое тестирование, после чего две недели обучаются по теоретическому материалу, проходят стажировку на базе отделения в городе Луганске. Уже после стажировки проходят итоговое тестирование по знанию предоставляемых отделениями МФЦ услуг", - сообщил Седых.