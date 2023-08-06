В Астраханской области до 10 августа продлится жара до 42 градусов

Спасатели призвали соблюдать меры безопасности

АСТРАХАНЬ, 6 августа. /ТАСС/. Сильная жара до 42 градусов в дневные часы продлится на территории Астраханской области до 10 августа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Ранее ведомство распространило штормовое предупреждение о жаре свыше 40 градусов в Астраханской области в дневные часы до 7 августа включительно. "По данным Астраханского ЦГМС, днем 8 и 9 августа на территории Астраханской области ожидается сильная жара - плюс 40-42 градуса",- говорится в сообщении.

Спасатели в связи с неблагоприятным температурным режимом призвали соблюдать меры безопасности: ограничить дневное пребывание на улице, чаще находиться в тени, надевать легкую светлую одежду и головной убор.

По данным Астраханского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 августа на территории региона местами температура воздуха достигает отметок свыше 40 градусов тепла, ветер юго-восточный, восточный до 12 м/с.