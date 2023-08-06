Путин направил приветствие участникам VII Всероссийского форума волонтеров-медиков

Президент отметил важную миссию мероприятия

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников VII Всероссийского форума волонтеров-медиков. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Продолжая благородные традиции добровольчества и подвижничества, вы выполняете важную миссию - участвуете в решении актуальных задач, стоящих перед отечественным здравоохранением, помогаете работникам медицинских учреждений справляться с широким кругом профессиональных проблем, уделяете неустанное внимание просветительской работе, популяризации ценностей здорового образа жизни", - говорится в телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что созданное 10 лет назад движение волонтеров-медиков объединило во всех регионах страны энергичных, неравнодушных, чутких к чужой беде людей с активной жизненной и гражданской позицией. Он также добавил, что организация пользуется заслуженным авторитетом и уважением.

Путин выразил уверенность, что в ходе форума его участники смогут обменяться накопленным опытом, знаниями и практиками, а также предложить новые подходы к повышению эффективности деятельности всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

"Ваши социально значимые проекты обязательно получат поддержку" - заключил президент. Глава государства также пожелал успехов участникам на непростом, но исключительно востребованном поприще.

Всероссийское общественное движение (ВОД) "Волонтеры-медики" - одна из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. При поддержке Министерства здравоохранения РФ в России открыты 85 региональных отделений ВОД "Волонтеры-медики", объединяющих более 100 тысяч человек. Ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков получают около 4 млн россиян.