МЧС объявило предупреждение из-за высокой пожаропасности в Калмыкии

Спасатели призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности при отдыхе на природе

ЭЛИСТА, 6 августа. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Республике Калмыкия объявило штормовое предупреждение с 6 до 7 августа из-за чрезвычайной пожарной опасности в большинстве районов региона. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Ранее ведомство распространило штормовое предупреждение о жаре в регионе с температурой свыше 40 градусов до 9 августа. "Экстренное предупреждение (чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса). По данным Калмыцкого ЦГМС, до конца суток 6 августа, а также 7 августа чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса ожидается в северном районе (Юстинский район), в юго-западном районе (Городовиковский район), в юго-западном районе (Целинный район и город Элиста), в юго-восточных районах (Лаганский район, восточная половина Черноземельского района)", - говорится в сообщении.

Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с ландшафтными пожарами, пожарами в районе камышовых зарослей, выявлением единичных очагов природных пожаров. Спасатели призвали жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности при отдыхе на природе - не разбрасывать стеклотару, которая при попадании солнечных лучей может сыграть роль линзы, а также не поджигать сухую траву.