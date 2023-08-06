В Московском регионе пассажирам вокзалов и станций раздут питьевую воду из-за жары

В течение дня воздух в Москве и области может прогреться до плюс 34 градусов

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Пассажирам на железнодорожных станциях и вокзалах в Московском регионе в вечерний час пик в воскресенье раздадут воду из-за жаркой погоды. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Взять воду можно на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком, Киевском вокзалах, а также на станциях: Мытищи, Пушкино, Выхино, Раменское, Подольск, Тушинская, Лобня, Одинцово, Домодедово, Железнодорожная, Нижегородская", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в эти выходные из-за жаркой погоды все желающие могут бесплатно получить воду у сотрудников ЦППК вечером в воскресенье - во время максимального пассажиропотока.

Ранее синоптики Гидрометцентра сообщали, что в течение дня воздух в Москве и области может прогреться до плюс 34 градусов. Предстоящей ночью на понедельник, 7 августа, метеорологи ожидают в столице и области до плюс 20 градусов, в центре мегаполиса - до плюс 23 градусов. В Москве и Подмосковье продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности, предупреждающий о том, что метеорологические условия опасны и имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. К полудню температура воздуха уже преодолела отметку в плюс 30 градусов - на главной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, столбики термометров в 11:00 мск показали плюс 30,2 градуса.