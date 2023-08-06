На площадке Московского урбанистического форума открылась выставка "Наследие моего района"

Заместитель мэра города Наталья Сергунина отметила, что дети изображают значимые с их точки зрения места и объекты

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Московский урбанистический форум приглашает своих гостей на выставку детских рисунков "Наследие моего района", которая проходит на площадке в "Лужниках". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"На площадке Московского урбанистического форума в олимпийском комплексе "Лужники" проходит выставка детских рисунков, посвященных столице. Их авторы - участники конкурса "Наследие моего района" разных лет", - сказали в пресс-службе.

Как уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, в 2023 году конкурсу исполнилось пять лет. За это время ребята прислали работы, на которых изображены достопримечательности всех районов и поселений Москвы. Для выставки отобрали 145 рисунков, на них запечатлены Поклонная гора и усадьба Братцево, метрополитен и Бородинский мост, памятники и парки.

Выставка состоит из 20 стендов. На каждом можно не только увидеть рисунки, но и узнать имя автора, возраст (на момент участия) и район, где он живет.

"Конкурс детского рисунка проходит с 2019 года при поддержке столичного Департамента культурного наследия. За пять лет в нем приняли участие 12 тыс. мальчиков и девочек. Согласно условиям, ребята изображают значимые с их точки зрения места и объекты своих родных районов", - напомнили в пресс-службе.

Основная идея заключается в том, чтобы показать: каждый район столицы уникален, везде есть свои доминанты и аутентичные точки притяжения. Это могут быть как памятники архитектуры, так и современные здания, парки, монументы, даже двор школы или сквер перед домом.