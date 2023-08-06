Петербург и Пермь отправили в Москву четыре новых электросудна и пять плавучих причалов

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в столице продолжают развивать современную инфраструктуру регулярного речного электротранспорта

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Специалисты проверят четыре новых электросудна и пять плавучих причалов, которые направили в Москву из Санкт-Петербурга и Перми. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В Москву отправили четыре электросудна из Санкт-Петербурга и пять новых плавучих причалов из Перми. Перед выходом в рейс суда пройдут проверку работы систем безопасности, тестирование оборудования в трюме и салоне, ходовые и швартовные испытания. Московские специалисты также обследуют плавучие причалы на предмет их устойчивости к нагрузкам от речного течения, волн и ветра", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, по поручению Собянина в городе продолжают развивать современную инфраструктуру регулярного речного электротранспорта. Новые плавучие причалы будут полностью интегрированы в систему московского транспорта, как и те, что уже действуют на первом маршруте. Причалы и суда полностью экологичны, не наносят вреда акватории Москвы-реки и работают исключительно за счет электричества. "Это выдающаяся для мировой практики разработка, выполненная отечественными судостроительными компаниями", - подчеркнул заммэра.

Диаметр четырех новых плавучих причалов составляет 10 м и одного - 16 м. Все их детали сделаны из высокопрочной стали, которая надежно защищает конструкции от внешних повреждений и перепадов температуры. Процесс зарядки электросудов на таких причалах происходит бесшумно и незаметно.

"На современных плавучих причалах москвичи и гости столицы могут не только ожидать отправления судна, но и отдыхать, любуясь видами города. Здесь работают кафе. На плавучих причалах также установлены современные информационные табло, на которых отображаются сведения о времени прибытия и отправления. Специально разработанные широкие турникеты позволяют пассажирам быстрее проходить на посадку", - добавляется в материале.