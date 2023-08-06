Следующий Всемирный день католической молодежи пройдет в 2027 году в Сеуле

Папа Римский Франциск вспомнил о тех, кто не смог принять участие во Всемирных днях молодежи "из-за конфликтов и войн"

ВАТИКАН, 6 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск, завершающий свой визит в Португалии, сообщил, что следующий Всемирный день католической молодежи состоится в 2027 году в Республике Корея.

"Он пройдет в Азии, в Южной Корее, в Сеуле, в 2027 году", - приводит его слова агентство ANSA. "Отсюда мы двинемся от западной границы Европы на восток, и это есть знак [универсальности церкви]", - добавил Франциск.

Во время заключительной проповеди в парке Тежу в Лиссабоне понтифик вспомнил о тех, кто не смог принять участие во Всемирных днях молодежи "из-за конфликтов и войн", и вновь призвал молиться за мир на Украине. "Возвращаясь домой, пожалуйста, продолжайте молиться о мире. Вы являетесь знаком мира во всем мире, свидетельством того, как национальности, языки и истории могут объединять, а не разделять", - сказал Франциск, обращаясь к молодежи.

В центре прошедшего Всемирного дня католической молодежи, который проводится с 1986 года, были темы мира и экологии. Для 86-летнего Франциска это уже четвертый слет католической молодежи. Впервые на этом мероприятии в качестве главы Римско-католической церкви он побывал в Рио-де-Жанейро в 2013 году вскоре после избрания на папский престол. В 2016 году он приезжал в Краков, предыдущие дни молодежи проводились в 2019 году в Панаме.