В оперативном Telegram-канале о ситуации на мосту попросили соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности

ТАСС, 6 августа. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на мосту.

"Движение автoтранспорта по Крымскoму мoсту временно перекрытo", - говорится в сообщении. Водителей и пассажиров призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие.

О причинах перекрытия движения не сообщалось.

Позже в оперативном Telegram-канале о ситуации на мосту сообщили о восстановлении движения автомобилей.

В новость внесены изменения (15:15 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.