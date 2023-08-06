ТАСС, 6 августа. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на мосту.
"Движение автoтранспорта по Крымскoму мoсту временно перекрытo", - говорится в сообщении. Водителей и пассажиров призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие.
О причинах перекрытия движения не сообщалось.
Позже в оперативном Telegram-канале о ситуации на мосту сообщили о восстановлении движения автомобилей.
В новость внесены изменения (15:15 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.