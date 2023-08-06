6 августа, 11:06,
обновлено 6 августа, 12:15
Атака на Крымский мост

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали

Сергей Мальгавко/ ТАСС
Крымский мост
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

В оперативном Telegram-канале о ситуации на мосту попросили соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности

ТАСС, 6 августа. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на мосту.

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"Движение автoтранспорта по Крымскoму мoсту временно перекрытo", - говорится в сообщении. Водителей и пассажиров призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие.

О причинах перекрытия движения не сообщалось.

Позже в оперативном Telegram-канале о ситуации на мосту сообщили о восстановлении движения автомобилей.

В новость внесены изменения (15:15 мск) - добавлена информация о восстановлении движения. 

Теги:
РоссияКрымАтака на Крымский мост
© Информационное агентство ТАСС
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