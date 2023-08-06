Минобрнауки окажет необходимую помощь донецкому университету после пожара из-за атаки ВСУ

Как отметили в пресс-службе ведомства, пожар уничтожил первый корпус вуза

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Минобрнауки России окажет всю необходимую помощь Донецкому национальному университету экономики и торговли после пожара, возникшего из-за обстрела ВСУ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства.

"Минобрнауки России окажет всю необходимую помощь Донецкому национальному университету экономики и торговли имени Туган-Барановского. Украинские террористы и их подельники снова совершили варварский бесчеловечный поступок. Поздно вечером 5 августа украинские боевики обстреляли центр Донецка кассетными боеприпасами. Из-за обстрела и начавшегося пожара почти разрушен первый корпус Донецкого национального университета экономики и торговли имени Туган-Барановского по улице Щорса - уничтожено около 3 тыс. кв. м всех площадей", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что окажут всю необходимую помощь донецким коллегам и студентам. С 1 сентября, как и было заявлено ранее, все вузы ДНР в дистанционной форме начнут новый учебный год, пояснили в Минобрнауки.

В пресс-службе Минобрнауки отметили, что пожар уничтожил первый корпус вуза. "Здесь находилась администрация университета, учебная часть, приемная комиссия, конференц-зал (где проходили заседания ученого и диссертационного советов), профкомы студентов и преподавателей, студенческий медиацентр и музей вуза. Дипломы выпускников этого года, все документы приемной комиссии, серверы, компьютерные классы сгорели. Утраченные в пожаре дипломы о высшем образовании будут восстановлены - Минобрнауки России со своей стороны будет этому содействовать", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что правоустанавливающие документы и трудовые книжки сотрудников удалось сохранить. Пострадавших в результате происшествия нет.