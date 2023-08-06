Гарика Сукачева выписали из клиники

Музыкант приступил к работе

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Рок-музыканта, поэта, композитора, режиссера театра и кино Гарика Сукачева, госпитализированого в конце июля в связи с ухудшением здоровья, выписали. Он уже приступил к работе, сообщил ТАСС его друг актер Василий Мищенко.

"[Он] выписался и приступил к работе", - сказал собеседник агентства.

Ранее на странице Сукачева во "ВКонтакте" была размещена информация, что 29 июля ожидается концерт рок-музыканта в Карелии. На этой же странице позднее сообщили, что музыканта госпитализировали в связи с ухудшением здоровья, его концерт в Карелии был отменен.

Игорь (Гарик) Сукачев родился 1 декабря 1959 года в деревне Мякинино Московской области (ныне - в составе Москвы). Он начинал музыкальную карьеру в составе групп "Закат Солнца вручную" и "Постскриптум", которая после его ухода сменила название на "Браво". В 1986 году вместе с Сергеем Галаниным создал коллектив "Бригада С", который просуществовал до 1994 года. С новым составом музыкантов Сукачев собирал группу "Неприкасаемые". В 2013 году было объявлено о ее распаде. У Сукачева режиссерское образование, за плечами - ряд актерских и режиссерских работ в кино. В частности, он снял по собственным сценариям фильмы "Праздник" и "Дом Солнца".