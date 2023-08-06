В Петербурге ожидаются жаркая погода и усиление ветра

Спасатели рекомендовали избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает об усилении ветра в понедельник до 17 м/с. При этом в городе ожидается до 33 градусов тепла.

"По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 7 августа в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление ветра до 17 м/с. Спасатели рекомендуют машину поставить в гараж или парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей", - говорится в сообщении ГУ МЧС.

Спасатели рекомендуют также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска - мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов. Дома рекомендуется убрать хозяйственные вещи со двора и с балкона, а также убрать сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу и закрыть окна.