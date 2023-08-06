В Чувашии до конца 2023 года выберут площадку для создания Дома молодежи

Глава республики Олег Николаев сообщил, что этот центр должен объединить основные направления реализации молодежной политики

ЧЕБОКСАРЫ, 6 августа. /ТАСС/. Власти Чувашии определят площадку для размещения Дома молодежи до конца года, сообщил глава республики Олег Николаев на молодежном форуме регионального развития "МолГород-2023".

"Задача [создать Дом молодежи] была поставлена. К сожалению, пока никак не можем подобрать помещение, которое можно было бы использовать для этих целей. <…> Я думаю, что в течение этого года определимся с помещением или отдельным зданием, где будет находиться [Дом молодежи]", - сказал Николаев.

По его словам, было рассмотрено несколько площадок - в частности, здание бывшего кинотеатра "Родина" в Чебоксарах. "Но, во-первых, это объект культурного наследия. Во-вторых, очень сильно запущен, и очень дорого стоит его восстановить", - отметил глава республики.

В 2022 году Николаев поручил создать в республике Дом молодежи. По его словам, он должен объединить основные направления реализации молодежной политики, стать площадкой для проведения мероприятий и центром компетенции креативной деятельности молодежи. На открытии форума "МолГород-2023" глава региона заявил, что в республике начали "полную перезагрузку" государственной молодежной политики.

"В Чувашии был принят ряд эксклюзивных для страны решений, включая создание специальных должностей советников по делам молодежи в каждом муниципалитете и управления главы Чувашской Республики по делам молодежи. В высокой степени готовности - самостоятельная государственная программа и стратегия развития молодежной политики", - добавил Николаев.

XIV Молодежный форум регионального развития "МолГород" проходит в Заволжье в Чебоксарах с 5 по 8 августа с участием более 500 представителей активной и творческой молодежи из разных округов Чувашии. Его цель - повышение компетенции участников по приоритетным направлениям, создание условий для самореализации в профессии и творчестве, использование потенциала молодежи в развитии Чувашии. Около 50 экспертов приглашены для участия в работе 6 основных площадок: "Государственная молодежная политика", "Бизнес и предпринимательство", "Технологии массмедиа", "Добровольчество. Мы вместе", "Культура и творчество", "Работающая молодежь". Помимо этого, в программу включены культурно-развлекательные, интерактивные и спортивные мероприятия, выступления творческих коллективов и стендап-комиков.