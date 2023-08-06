В Калининградской области крупнейший стадион получил официальное название "Ростех Арена"

Клуб Российской премьер-лиги "Балтика" проводит на нем домашние матчи

ТАСС, 6 августа. Cтадион на острове Октябрьском в Калининграде, который является крупнейшим стадионом в регионе, официально получил название "Ростех Арена". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале госкорпорации "Ростех".

"Крупнейший стадион Калининградской области официально получил название "Ростех Арена". В рамках соглашения, подписанного в июне этого года гендиректором Ростеха Сергеем Чемезовым и губернатором региона Антоном Алихановым, стадион сменил имя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стадион был построен к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года и рассчитан на 35 тыс. зрителей. Сейчас клуб Российской премьер-лиги "Балтика" проводит на нем домашние матчи.

"Площадка многофункциональна: помимо футбольных и регбийных матчей, здесь проходят концерты и культурно-массовые мероприятия, действуют спортивные секции, а в 2022 году на территории открылся спортивный парк, доступный для посещения всем желающим", - отмечается в Telegram-канале Ростеха.