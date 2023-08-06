Saudia запустила прямые рейсы из Эр-Рияда в Пекин

Новые маршруты обеспечат прямой доступ в королевство для 165 млн человек на севере Китая

ДУБАЙ, 6 августа. /ТАСС/. Национальный авиаперевозчик Саудовской Аравии Saudia запустила прямые рейсы из Эр-Рияда и Джидды в Пекин. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.

Первый прямой рейс из города Джидда, расположенного на побережье Красного моря, состоялся 4 августа, а из столицы королевства - 6 августа, уточнило агентство. Отмечается, что новые маршруты обеспечат прямой доступ в королевство для 165 млн человек на севере Китая, что будет способствовать развитию туризма между двумя странами.

"Запуск этих новых маршрутов произошел вскоре после успешного проведения 10-го арабо-китайского бизнес-форума в Эр-Рияде и представляет собой важное событие в наших постоянных усилиях по расширению воздушного сообщения", - отметил генеральный директор саудовской Air Connectivity Program (ACP) Али Раджаб. ACP рассчитывает, что дополнительные маршруты полетов из королевства будут открыты во второй половине этого года и в первой половине 2024 года.

Десятая конференция арабских и китайских предпринимателей прошла 11-12 июня в Эр-Рияде под лозунгом "Сотрудничество во имя процветания". Мероприятие, организованное Министерством инвестиций Саудовской Аравии, было направлено на укрепление экономического сотрудничества между Китаем и странами арабского мира. Участники конференции, которых насчитывалось более 3 тыс. человек, подписали десятки инвестиционных соглашений.