В Турции 40-градусная жара продержится почти неделю

Исключение составят районы на западе и севере страны, где ожидаются осадки

СТАМБУЛ, 6 августа. /ТАСС/. Турция останется во власти жары, превышающей местами сезонную норму на 4-7%, еще почти неделю. Исключение составят районы на западе и севере страны, где ожидаются осадки, сообщил телеканал A-Haber со ссылкой на службу метеопрогнозов.

По данным управления метеорологии страны, на текущей неделе на значительной части территории Турции доминировала очередная волна жары. 40-45 градусов тепла на побережье Эгейского, Средиземного и Мраморного морей, а также в Стамбуле сопровождаются влажностью до 70-80%.

Согласно прогнозам синоптиков, с середины будущей недели ожидается снижение температуры до нормы в северных и центральных районах Турции. Однако в большинстве регионов 30 градусов тепла следует ожидать на ранее 11 августа.

Синоптики предупреждают, что на побережье Мраморного, Эгейского и частично Средиземного морей и на юго-востоке, где в это время года столбики термометра не опускаются ниже плюс 35-40 градусов, ожидается ветер скоростью от 30 до 60 км/час, что может способствовать возникновению природных пожаров. Власти в летние месяцы борются с ними на западе, юге и юго-востоке Турции.