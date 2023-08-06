В Белгороде открыли первый благоустроенный пляж на левом берегу Северского Донца

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, уже завершили работы первого этапа благоустройства Центрального пляжа протяженностью около 800 м

БЕЛГОРОД, 6 августа. /ТАСС/. Центральный пляж на левом берегу Северского Донца в Белгороде открылся после масштабной реконструкции, на нем установлены душевые кабинки, оборудованы кафе, спортивно-развлекательные площадки, а также предусмотрены все меры безопасности. В планах властей благоустроить около 20 км набережной в ближайшие два года, передает корреспондент ТАСС.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, Белгородская область не останавливается в своем развитии, несмотря на сложности, связанные с обстрелами со стороны Украины. "Последние полтора года, к нашему большому переживанию, Белгородская область звучит как область, где происходят постоянные обстрелы. Да, они есть, потому что идет специальная военная операция, мы прифронтовой регион. <…> Но жизнь не останавливается. Мы не остановили ни одного проекта, в том числе наши большие флагманские проекты в каждом муниципалитете. Открывали парк "Молодежный" в Короче, набережную в Губкине. Первое, что прибрали после того, как люди вернулись в Шебекино, - это местная набережная", - отметил губернатор на открытии пляжа.

"В целом здесь более 1 км сейчас благоустраивается. В ближайшие два года планируем [благоустроить] 20-км набережную", - сказал глава региона.

По словам Гладкова, в настоящее время завершены работы первого этапа благоустройства Центрального пляжа протяженностью около 800 м. До конца года благоустроенная прибрежная зона растянется еще на несколько сотен метров, кроме того, через реку будет построен пешеходный мост. "Не знаю, может быть, где-то есть, но я не слышал, о таких больших набережных в России. Мы хотели бы сегодня показать концепцию подхода, который, я надеюсь, сможем реализовать", - сказал Гладков, отметив, что концепция получила название "Берега".

Пляж был открыт в рамках празднования 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, ранее здесь была полузаброшенная территория, сейчас это многофункциональная зона для семейного отдыха, занятий спортом и развлечений. Как передает корреспондент ТАСС, на берегу водоема появились песчаный пляж, фонтан, душевые кабинки и санузел, удобные прогулочные тропинки. Также территория оборудована спасательными вышками, спортивными и детскими площадками, точками продажи еды и напитков, имеется пункт проката sup-бордов и водных велосипедов. А вскоре здесь планируется проводить для детей занятия парусными видами спорта.