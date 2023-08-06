В Новосибирске свыше 4,5 тыс. человек стали участниками интенсива "Архипелаг"

В пресс-службе правительства региона также сообщили, что почти 500 человек прошли мастер-классы и подтвердили свою квалификацию по управлению дронами

НОВОСИБИРСК, 6 августа. /ТАСС/. Более 4,5 тыс. человек приняли участие в проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг" в Новосибирске, ключевой темой которого стали беспилотные авиационные системы (БАС). Церемония закрытия мероприятия состоялась в Новосибирском государственном университете (НГУ), сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В мероприятиях "Архипелага-2023" приняли участие около 4,5 тыс. человек, в программе форума БАС - почти 2,5 тыс. человек. Компании отрасли БАС представляли около 380 специалистов. Прошли мастер-классы и подтвердили свою квалификацию по управлению дронами почти 500 человек. Совокупное время нахождения дронов в воздухе составило более 10 тыс. минут", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в правительстве области, на "Архипелаге-2023" впервые запущена база данных по специалистам отрасли БАС на платформе Университета-2035. "Не стоит преувеличивать сегодняшние проблемы и ограничения для развития отрасли БАС в РФ. Для того, чтобы быстро стартовать и двигаться дальше, при той поддержке, которую мы видим со стороны руководства нашего государства, президента [Владимира Путина] и первого вице-премьера [Андрея Белоусова], принципиальных ограничений нет. Нужно думать о будущем, и двигаться мы намерены очень быстро: не просто бежать, мы намерены лететь", - приводит пресс-служба слова губернатора Андрея Травникова.

Ежегодный проектно-образовательный интенсив "Архипелаг" объединяет экспертов технологических рынков и институтов развития, а также команды российских вузов и стартапов. Участие в нем позволяет авторам перспективных проектов проработать свои инициативы в рамках акселерационных программ, найти инвесторов и грантовую поддержку.

В этом году "Архипелаг" проходил с 28 июля в Новосибирске и Новосибирской области. Его участники работали над задачами развития области беспилотных авиационных систем, повышения качества жизни людей и социального развития. Организаторами интенсива выступают Платформа НТИ, правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет-2035.