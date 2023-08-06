Трамп заявил, что будет требовать отвода судьи по делу о штурме Капитолия

Экс-президент также намерен добиваться смены места проведения суда

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он и его представители будут требовать отвода судьи Федерального суда округа Колумбия Тани Чаткэн, а также смены места проведения суда по делу о беспорядках на Капитолийском холме в Вашингтоне в январе 2021 года.

"Нет никаких шансов, что я смогу получить честный судебный процесс с тем судьей, который был "назначен" на это смехотворное дело о свободе речи и честных выборах, - написал он на странице в своей социальной сети Truth Social. - Мы будем незамедлительно требовать отвода этого судьи, а также смены места проведения суда, за пределы округа Колумбия".

В субботу Чаткен по запросу Минюста США обязала Трампа уже 7 августа ответить на запрос спецпрокурора об ограничении возможности бывшего главы американской администрации публично делиться информацией по делу о штурме Капитолия. При этом судья отклонила ходатайство защиты экс-президента США о продлении этого срока до 10 августа. Юристы Трампа указывали, что запрошенная ими отсрочка "существенно меньше", чем 14 дней, которые обычно предоставляются, чтобы ответить на ходатайство. Из документа также следует, что Трамп готов к "добросовестным обсуждениям" в связи с поданным спецпрокурором запросом.

Как ранее сообщила газета The Washington Post, прокуроры предлагают запретить Трампу и его юристам сообщать полученную в ходе судебного процесса информацию, включая стенограммы заседаний большого жюри, людям, чей доступ к этим материалам не был санкционирован судом. Министерство юстиции, в частности, беспокоит, что в своих постах в социальной сети Truth Social Трамп непосредственно упоминает судей, адвокатов и свидетелей, связанных с его судебными процессами. Спецпрокурор Джек Смит считает, что это может заставить замолчать свидетелей и "отрицательно сказаться на справедливом отправлении правосудия по этому делу".

Смит объявил 1 августа о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Бывшему главе американской администрации фактически инкриминируется попытка сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года, за счет незаконных действий. Максимальное наказание по самому тяжелому из преступлений, обвинения в которых предъявлены Трампу по этому делу, составляет 20 лет тюремного заключения. Трамп не признал свою вину ни по одному из пунктов.