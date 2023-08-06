В Белгороде открылся первый парк развлечений с аттракционами

В парке "Калейдоскоп" установили 12 аттракционов, которые разделены на три группы: детские, семейные и экстремальные

БЕЛГОРОД, 6 августа. /ТАСС/. Первый парк развлечений "Калейдоскоп", в котором установлено 12 аттракционов, открылся в Белгороде, проект реализует группа компаний (ГК) "Агро-Белогорье", на первом этапе в него вложено порядка 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам основатель и председатель совета директоров ГК, депутат облдумы Владимир Зотов.

"На сегодняшний день объем инвестиций [в парк] равен 1,5 млрд рублей, мы планируем [инвестировать] где-то 2-2,5 млрд. Парк - это живой организм, он развивается все время. Мы сейчас с вами видим первый его этап, потому что самое основное это было в течение года создать аттракционы, обеспечить людям питание, обеспечить людям благоустройство и комфорт", - сказал Зотов.

В парке "Калейдоскоп" установлено 12 аттракционов, которые разделены на группы: детские, семейные и экстремальные. Высота аттракциона "Башня свободного падения" составляет 141 м - это третья по величине подобная башня в России. "Теперь мы переходим ко второму этапу - это "Сказочный лес", который будет у нас. Еще будут добавляться американские горки, водяные и так далее", - отметил Зотов.

Ранее это место представляло собой заброшенную неблагоустроенную территорию. В строительных работах принимали участие 600 человек, потребовалось 16 тыс. куб. м песка и 20 тыс. куб м земли. С территории было вывезено свыше 20 тыс. куб. м мусора.

"Мы не пошли в реконструкцию существующего, <…> а пошли туда, где никогда ничего не было. В восприятии жителей города Белгорода, которые здесь родились, жили, нет ассоциаций, что сюда можно прийти и отдохнуть и здесь одно из лучших, самых благоустроенных мест не только в Белгородской области, но и вообще в России. И сейчас это происходит у нас с вами на глазах. Мне кажется - это круто. И самое главное - мы не останавливаемся", - отмечает губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, это не последний проект ГК "Агро-Белогорье". В Белгороде также планируется установить колесо обозрения высотой 50 м. "В мае 2024 года колесо уже будет работать", - пообещал Зотов.

Благоустройство территорий, создание комфортной городской среды - один из приоритетов властей области и города. Так, в Белгороде также обустраивают парк имени Ленина, городскую набережную, ремонтируют учреждения образования, развивают спортивный кластер, работы ведутся и на других объектах. Новый парк развлечений является частью этой масштабной работы.

