Трамп не признает себя виновным в деле о штурме Капитолия ни при каких условиях

Адвокат экс-президента Джон Лауро заявил, что команда политика будет ходатайствовать о прекращении дела

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Джон Лауро заявил, что нет таких обстоятельств, при которых его подзащитный признал бы свою вину по делу о штурме Капитолия.

Лауро попросили дать односложный положительный или отрицательный ответ на вопрос, существуют ли условия, на которых Трамп пойдет на сделку с судом и признает свою вину. "Нет", - ответил адвокат.

Он добавил, что команда Трампа однозначно будет ходатайствовать о прекращении дела. Лауро сравнил предъявленные обвинения со швейцарским сыром, поскольку в них "много дыр", которые юристы экс-президента собираются изучать и затем оспаривать.

Лауро попросили уточнить, есть ли у него приблизительное понимание сроков, в которые они будут готовы к судебному разбирательству. "За более чем 40 лет юридической практики я не встречал ни одного дела такого масштаба, которое доходило бы до суда ранее, чем через два или три года", - ответил адвокат.

Трамп и его представители будут отстаивать в суде права, закрепленные первой поправкой к американской конституции, в частности свободу слова и собраний, заявил адвокат.

"Мы собираемся ожесточенно сражаться в суде против этого очень необычного, запредельного уголовного преследования прав по первой поправке, - сказал он в интервью телекомпании CNN. - Один из пунктов, который администрации [президента США Джо] Байдена придется доказывать, что у Дональда Трампа был преступный умысел, когда он протестовал против результатов выборов 2020 года, а это, по сути, свобода слова". Лауро также отметил, что данное дело против "было инициировано администрацией Байден в разгар политической кампании".

Обвинения Трампу

Спецпрокурор Джек Смит объявил 1 августа о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Бывшему главе американской администрации фактически инкриминируется попытка сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года, за счет незаконных действий. Максимальное наказание по самому тяжелому из преступлений, обвинения в которых предъявлены Трампу по этому делу, составляет 20 лет тюремного заключения.