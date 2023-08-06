Группа детей из России, пострадавших от действий туркомпании, вылетела из Антальи в Москву

Еще двое вылетят поздно вечером в Санкт-Петербург

СТАМБУЛ, 6 августа. /ТАСС/. Группа из 10 российских детей, пострадавших от недобросовестных действий туркомпании "Колибри", которая обеспечивала отдых более чем 70 подростков в Анталье, вылетела в Москву. Еще двое вылетят в воскресенье же поздно вечером в Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в российском генконсульстве на турецком курорте.

"Рейс с детьми в Москву вылетел", - сказали в диппредставительстве, добавив, что группа вылетала в сопровождении вожатых.

О планируемом вылете 12 детей ранее в воскресенье сообщило посольство РФ в Анкаре.

По данным портала flightstats.com, рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU2147 вылетел из Антальи в Шереметьево в 18:17 местного времени (совпадает с мск).

Следующий рейс запланирован на 23:45. Согласно онлайн-табло аэропорта Антальи, полет совершит авиакомпания "Пегасус" PC1594.

Возвращение детей

По информации посольства, оно совместно с генконсульством в Анталье отслеживало ситуацию с момента поступления жалоб родителей на условия приема и размещения в детском лагере подростков и их сопровождающих. После установления контактов с организаторами детского лагеря было выяснено, что компания "Колибри" оказалась не готова выполнять финансовые обязательства, при этом ее представители заверили, что примут все меры для досрочного возвращения детей в Россию, отметили в посольстве.

"В итоге, 5 августа основной группе детей удалось вылететь различными рейсами в Россию. Сотрудник генконсульства в аэропорту при регистрации на рейс оказывал поддержку отдельным несовершеннолетним гражданам, вынужденным следовать без сопровождения взрослых. Некоторым детям пришлось приобретать билеты за свой счет. Выяснить позицию руководства "Колибри" по этому поводу не удалось, поскольку оно перестало выходить на связь и отвечать на звонки. Исходим из того, что правовую оценку бездействию этой компании, в критический момент бросившей несовершеннолетних граждан России на произвол судьбы, дадут наши правоохранительные органы", - отметили в посольстве.

По его данным, в настоящее время в Анталье остаются восемь детей в соответствии с договором с другим туроператором, обеспечивающим их пребывание по согласованию с родителями. Сроки их возвращения в Россию будут определены позднее.

Об инциденте с детьми

Ранее в СМИ появились публикации о том, что группу из 90 детей выселили из лагеря в Турции, потому что российский туроператор "Колибри-тур" не оплатил для них отель. Роспотребнадзор сообщил, что взял ситуацию на контроль. Он призвал родителей детей обратиться в его территориальные органы за помощью в составлении претензий в адрес туроператора, а также для решения вопроса о возможности обращения в суд с групповым иском в защиту прав потребителей.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в субботу, что обратилась в Следственный комитет из-за выселения группы детей за неуплату отдыха туроператором. По ее словам, главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч выразил готовность помочь детям, выселенным из отеля.