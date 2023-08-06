В Пензенской области выделили 42 млн рублей на ремонт пострадавших зданий Никольска

Средства пойдут на капремонт крыш шести многоквартирных домов, восстановление учреждений культуры и соцобслуживания, ремонт технологического колледжа

ПЕНЗА, 6 августа. /ТАСС/. Власти Пензенской области выделили из резервного фонда правительства региона 41,9 млн рублей на восстановление жилых домов и социокультурных объектов Никольска после урагана, который обрушился на город в конце июля. Соответствующий документ размещен на сайте губернатора и правительства Пензенской области.

"В целях финансового обеспечения расходов по проведению аварийно-восстановительных работ на объектах, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории города Никольска <…> в результате опасного метеорологического явления, выделить в 2023 году бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства Пензенской области в общей сумме 41 млн 939 тыс. рублей", - говорится в постановлении правительства региона.

В частности, средства пойдут на капремонт крыш шести многоквартирных домов, восстановление учреждений культуры и соцобслуживания, ремонт технологического колледжа.

Ураган обрушился на Никольск, где проживают около 20 тыс. человек, вечером 29 июля. Город был полностью обесточен, было нарушено водо- и газоснабжение. От урагана пострадали 32 многоквартирных и 208 индивидуальных жилых домов.