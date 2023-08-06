Экс-генпрокурор США заявил, что дело о штурме Капитолия не противоречит конституции

Уильям Барр назвал дело обоснованным

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Уильям Барр, занимавший пост генерального прокурора и министра юстиции в бытность Дональда Трампа президентом США, не согласен с утверждениями юристов политика о том, что дело о штурме Капитолия незаконно, так как идет вразрез с первой поправкой к американской конституции, которая гарантирует, в частности, свободу слова и собраний.

"Безусловно, это непростое дело, но я не думаю, что оно противоречит первой поправке. <...> С точки зрения прокурора, я считаю, это обоснованное дело", - сказал он в эфире телеканала CBS.

Ранее в воскресенье адвокат Трампа Джон Лауро заявил, что будет добиваться закрытия дела и подаст ряд ходатайств на основании первой поправки к конституции. Как в свою очередь сообщил Барр, он понял, ознакомившись с текстом обвинения, что речь идет не "о субъективном восприятии [экс-президентом] того, выиграл он или проиграл", а о том, что он осознавал ложность своих заявлений.

"В данном случае мы имеем дело с ситуацией, когда штаты уже вынесли официальные заключения о том, кто в этих штатах выиграл, и направили в Конгресс утвержденные итоги голосования. Обвинение со стороны правительства заключается в том, что в тот момент президент [Трамп] организовал сговор, разработал обманный план или схему с тем, чтобы уничтожить эти итоги голосования, обнулить законные голоса", - пояснил Барр.

Он отказался отвечать, вызывал ли его спецпрокурор для дачи показаний в ходе расследования, отметив лишь, что непременно явится в качестве свидетеля, если того потребует суд.

Спецпрокурор Джек Смит объявил 1 августа о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Бывшему главе американской администрации фактически инкриминируется попытка сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года, за счет незаконных действий. Максимальное наказание по самому тяжелому из преступлений, обвинения в которых предъявлены Трампу по этому делу, составляет 20 лет тюремного заключения. Экс-президент не признал свою вину ни по одному из пунктов.