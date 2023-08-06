На вершине Эльбруса альпинисты установили флаг Белгорода и Знамя Победы

Команда из 40 человек посвятила свое восхождение 80-летию освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков

БЕЛГОРОД, 6 августа. /ТАСС/. Альпинисты водрузили копию Знамени Победы и флаг Белгорода на Эльбрусе - высшей точке Европы - в честь 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе мэрии.

"Вчера мы рассказывали, как команда Белгорода развернула флаг города и Знамя Победы на высоте 4 тыс. м. Уже сегодня они завершили восхождение на самую высокую вершину России и Европы", - говорится в сообщении.

Команда из 40 человек под руководством президента Белгородской федерации альпинизма и скалолазания Сергея Шевченко посвятила свое восхождение на высшую точку Европы - гору Эльбрус (5 642 м) - 80-летию Курской битвы и освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. "В сложных погодных условиях альпинисты проявили мужество, силу воли и настойчивость в достижении цели. Поднялись на вершину и водрузили флаги Белгородской области и города Белгорода", - процитировала пресс-служба Шевченко.

В Белгороде в субботу прошел ряд мероприятий, посвященных юбилейной дате. Город принял более 20 официальных делегаций.

Белгород был освобожден от нацистов 5 августа 1943 года в ходе Курской битвы войсками Западного, Центрального, Воронежского, Брянского и Степного фронтов. По приказу Иосифа Сталина в этот день в Москве дали салют. Поэтому Белгород носит неофициальное звание города Первого салюта.