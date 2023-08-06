Половина американцев считают незаконными планы Трампа остаться президентом после 2020 года

При этом 20% опрошенных граждан США думают, что экс-президент вообще не собирался сохранять за собой пост главы государства, говорится в результатах исследования канала CBS

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Пятьдесят один процент граждан США считают, что после выборов 2020 года экс-президент США Дональд Трамп "намеревался на незаконных основаниях" остаться главой государства. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного телеканалом CBS.

Еще 29% респондентов считают, что Трамп планировал остаться главой Белого дома на законных основаниях. А 20% опрошенных американцев думают, что он вообще не собирался сохранять за собой пост президента.

При этом 68% опрошенных членов Республиканской партии не считают законной победу на выборах 2020 года нынешнего американского лидера Джо Байдена.

Опрос проводился с 2 по 4 октября в связи с предъявлением Трампу обвинений по делу о штурме Капитолия. Бывшему главе Белого дома фактически инкриминируется попытка сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года, за счет незаконных действий. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, в которых его обвиняют, составляет 20 лет тюремного заключения. Экс-президент не признал свою вину ни по одному из пунктов.

CBS побеседовал более чем с 2 тыс. американцев. Статистическая погрешность составляет 2,9 процентного пункта.