В Минобрнауки заявили, что кампусы стали новым вызовом для системы образования

Как отметили в ведомстве, "уже есть мощные центры", в частности, ДВФУ

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Создание кампусов стало новым вызовом для всей системы образования в России. Об этом в воскресенье сообщила заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова во время открытия четвертого заезда Молодежного историко-культурного форума "Истоки", который получил название "Созидание".

"Что касается кампусов, я бы сказала, [что] это тоже новый вызов для всей системы образования. Будет их 25, сейчас уже 17 выбрано, но мы понимаем, что уже есть мощные центры, как, например, ДВФУ - это такие кампусные истории, <...> во многих проектах, которые существуют и которые мы развиваем, безусловно, студенты являются центром, вокруг которых собственно создается кампус. <…> Это новая такая и перезагрузка, и проект, который должен вписаться в программу "Приоритет-2030" и в программу Передовых инженерных школ и во много других", - сказала Петрова.

Открытие заезда прошло на главной сцене площадки. Там участники смогли узнать о месте, где проходит форум - паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря. По сложившейся традиции один из участников ударил в колокол из его звонницы, это ознаменовало открытие заезда. Ольга Петрова призвала участников помнить о своих истоках и не забывать об их значимости в процессе создания будущего.

"Мы всегда должны помнить об истоках, чтить наше культурно-историческое богатство. Очень символично, что форум проходит на Псковской земле - кладези мудрости и величия России. Я благодарю вас, что лето вы проводите с пользой и становитесь участниками подобных форумов, объединяетесь во имя светлой цели и не боитесь создавать новые проекты. Я желаю, чтобы дни заезда были жаркими и вы запомнили, вынесли большой запас новых знаний", - сказала она.

Участниками четвертого заезда "Созидание" стали молодые архитекторы, экскурсоводы (гиды), поисковики, студенты архитектурно-строительных образовательных организаций высшего образования, активисты российских студенческих отрядов со всей России, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской области. С 6 по 13 августа они на практике продемонстрируют способности в создании проекта развития и благоустройства конкретных территорий. Также им удастся поучаствовать в создании концепции визуального оформления круглогодичного молодежного историко-культурного центра "Истоки", проработать проекты по созданию карты памятников участникам Великой Отечественной войны, расположенных в заброшенных населенных пунктах.

В рамках образовательной программы участники смогут посетить интересные дискуссии и тематические мастер-классы по пяти разным направлениям. Также запланирована насыщенная экскурсионная программа по объектам культурного наследия Псковской области: посещение Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря, Изборской крепости, знакомство с архитектурой Пскова. Помимо экскурсий, запланирована полезная программа, которая подразумевает участие в благоустройстве и уборке территорий Печор. Помимо активной творческой деятельности, участники заезда смогут принять участие в открытых мероприятиях, посвященных Международному дню молодежи в Печорах.

О форуме

В 2021 году впервые по поручению президента России Владимира Путина был запущен Молодежный историко-культурный форум "Истоки", который объединил в городе Печоры Псковской области тысячу участников - от волонтеров и сотрудников музеев до активистов студенческих объединений и семей с детьми. Главными целями форума являются формирование гражданской и культурной идентичности, воспитание духовно-нравственных ценностей, создание молодежных сообществ в сфере патриотического воспитания и продвижения новых форм в образовании, а также привитие уважения к истории своей семьи и традициям.

Организатором форума выступает программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.