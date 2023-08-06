"Миссис Россия - 2023" стала Жанна Специальная из Геленджика

Второй приз конкурса - титул "Миссис Россия Globe 2023" - достался москвичке Анне Груниной

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Победительницей всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин, обладательницей титула "Миссис Россия - 2023" стала представительница юга России 32-летняя Жанна Специальная, ей вручили главный приз - путевку на Мальту. Финальное шоу конкурса состоялось в воскресенье в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Я шла на конкурс, чтобы преобразиться, захотелось яркости, захотелось выйти из декретного отпуска красиво. Получила от конкурса много положительных эмоций, теперь у меня множество подруг по всей России, - сказала ТАСС новая миссис Россия Специальная. - Представляю сегодня на конкурсе юг России: родилась я в Ростове-на-Дону, недавно победила в конкурсе "Миссис Геленджик - 2023".

Второй приз смотра - титул "Миссис Россия Globe 2023" - достался 38-летней москвичке, маме двоих детей Анне Груниной. Теперь она сможет представлять Россию в марте 2024 года на конкурсе красоты в Китае (о. Хайнань). "Для меня участие в конкурсе "Миссис Россия" - возможность стать мотиватором для других женщин, которые думают, что в возрасте старше 35 лет нельзя быть красивой, стройной, ухоженной, любить себя. Мне захотелось показать им на своем примере, что это возможно, - сказала ТАСС Грунина. - Все соперницы шикарные. Наша Россия - страна самых красивых женщин". Она также отметила, что хотела бы в дальнейшем принять участие и в международных смотрах.

Всего в этом году в финал вышли 33 участницы, в том числе из Санкт-Петербурга, Кемерова, Самары и других городов. Самой молодой претенденткой стала Кристина Гончарова из Пскова, ей 28 лет, а самой взрослой - Татьяна Мясникова из Нижнего Новгорода (56 лет).

В состав жюри вошли народный артист России Юрий Антонов, актер Алексей Куличков, а также "Миссис Россия - 2022" Нина Банная и другие. Ведущими конкурса в этом году стали актер Оскар Кучера и победительница конкурса "Миссис Россия - 2020" Дарья Иванова.

Конкурс "Миссис Россия" проходит в Москве ежегодно с 2000 года. В его финальный день определяются победительницы в номинациях "Миссис Россия", "Миссис Россия Globe", а также "Миссис Россия классик", "Миссис Россия классик земной шар" и "Миссис Россия пышные формы". В 2022 году в финал вышли 25 участниц.