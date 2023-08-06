В Псковской области установили мировой рекорд по количеству приготовленной ухи

Глава региона Михаил Ведерников сообщил, что для приготовления использовали тонну рыбы из Чудского озера

ТАСС, 6 августа. Мировой рекорд по количеству приготовленной ухи установили в Гдове Псковской области на фестивале "Наше море". На приготовление блюда ушла тонна рыбы из Чудского озера, в результате было приготовлено 4 237 литров ухи, об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

"Мировой рекорд по количеству приготовленной ухи установили в Гдове на фестивале "Наше море". На приготовление блюда ушла тонна рыбы из Чудского озера, в результате было приготовлено 4 237 литров ухи. Новый мировой рекорд зафиксировал эксперт Книги рекордов России Александр Пересвет", - говорится в опубликованном сообщении.

Фестиваль "Наше море" впервые прошел на берегу Чудского озера и был приурочен к 700-летию первого упоминания города Гдова в летописи. На берегу озера были расположены интерактивные площадки, детская, спортивная и ярмарочная зоны. Здесь же был установлен экран для кинопоказа мультфильмов под открытым небом, в общем пространстве смонтированы световые арт-объекты и фотозоны.

Главной изюминкой праздника стало изготовление ухи под открытым небом, которую мог попробовать каждый желающий. Прямо на берегу озера установили чан на 5 тонн.

По мнению губернатора, фестиваль "Наше море" должен быть ежегодным и стать еще одной точкой притяжения жителей и гостей Псковской области. "Гдов теперь носит почетное звание мировой рыбной столицы", - отметил Ведерников.