В Париже пройдут государственные похороны главы Французской академии Элен Каррер д'Анкосс

На церемонии будет присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон

ПАРИЖ, 7 августа. /ТАСС/. Национальная церемония прощания с главой Французской академии Элен Каррер д'Анкосс состоится на территории исторического Дома инвалидов в Париже. Об этом сообщил в воскресенье Елисейский дворец.

"Национальная церемония прощания состоится в присутствии президента Франции Эмманюэля Макрона на территории Дома инвалидов", - отмечается в сообщении. При этом дата похорон пока не названа.

Каррер д'Анкосс умерла 5 августа в возрасте 94 лет. Как сообщили ее родные, историк умерла "спокойно в окружении семьи". О причинах смерти не сообщается.

Она возглавляла Французскую академию с 21 октября 1999 года и стала первой женщиной за всю историю учреждения, получившей этот пост. Академия была основана в XVII веке при участии кардинала Ришелье, ее главной целью является изучение французского языка и регулирование его литературных норм. Академия насчитывает 40 членов, которые избираются пожизненно и, согласно традициям академии, имеют титул "бессмертных".

Каррер д'Анкосс родилась во Франции в семье грузинских эмигрантов в 1929 году, приходилась сестрой французскому композитору Николя Зурабишвили и двоюродной сестрой нынешнему президенту Грузии Саломе Зурабишвили. По линии матери среди ее предков были представители графского рода Орловых. Обучалась в Сорбонне, с молодых лет проявляла интерес к истории и политологии. За свою научную карьеру Каррер д'Анкосс опубликовала два десятка книг об истории России и Советского Союза. Много раз посещала Россию, встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным, содействовала развитию контактов между историками двух стран. Как указали в Елисейском дворце, осенью планируется публикация "девятого издания словаря французского языка, над которым до последних дней работала Каррер д'Анкосс".

Ее заслуги неоднократно отмечались в России: орденом Дружбы (1998), Большой золотой медалью М. В. Ломоносова РАН (2008) и орденом Почета (2009). Во Франции также была удостоена множества наград, в том числе Большого креста ордена Почетного легиона, а также званий офицера национального ордена "За заслуги" и командора ордена Академических пальм.