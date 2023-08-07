В Гидрометцентре сообщили о похолодании и дождях в Москве

Температура воздуха понизится на 12 градусов к концу недели, отметил научный руководитель учреждения Роман Вильфанд

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Со вторника, 8 августа, в Москве прогнозируются дожди, а к выходным похолодает до плюс 17-19 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Днем 7 августа в столице ожидается до плюс 34 градусов, 8 августа дневная температура воздуха понизится до плюс 25-30 градусов, станет облачнее, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди.

"В среду дожди сохраняются, но еще возникают условия для грозовой деятельности, температурный фон прогнозируется плюс 25-27 градусов. Более заметное понижение температуры ожидается в четверг - будет около плюс 25 градусов, погода станет дождливее, облачнее. В последующие дни дождь будет уже сильным, а температура понизится до плюс 19-24 градусов в пятницу, в субботу - до плюс 17-22 градусов", - рассказал Вильфанд.

Таким образом, по словам метеоролога, в Москве похолодает на 12 градусов к концу недели.