В Закарпатье грекокатолический священник призвал к миру народы РФ и Украины

Украинская грекокатолическая церковь призыв Романа Кураха пока не прокомментировала

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Грекокатолический священник Роман Курах во время службы в ужгородском кафедральном соборе в Закарпатье на западе Украины призвал российский и украинский народы к миру. Об этом сообщило издание "Страна".

"Мы очень просим, чтобы Господь сделал чудо: примирил эти два великих народа - украинский и российский. <...> Чтобы эти два прекрасных народа строили царство небесное уже здесь, на Земле, и когда-нибудь <...> обнялись и прославили Господа на целую вечность, на многие и благие лета", - сказал Курах.

Украинская грекокатолическая церковь пока не прокомментировала призыв священника.