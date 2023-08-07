Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа

Глава Meta добавил, что скептически относится к тому, что борьба состоится в предложенную им дату

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Руководитель корпорации Meta (признана экстремистской в РФ) Марк Цукерберг заявил в воскресенье, что готов к поединку с владельцем социальной сети X (ранее Twitter) Илоном Маском и предложил своему оппоненту 26 августа в качестве даты проведения боя.

"Я готов уже сегодня. Предложил ему дату 26 августа, когда тот бросил мне вызов, однако от него подтверждения не было", - написал Цукерберг в социальной сети Threads (принадлежит Meta), прокомментировав сообщение Маска в соцсети X, где он заявил, что активно готовится к поединку. Цукерберг добавил, что скептически относится к тому, что бой пройдет в предложенную им дату.

В свою очередь Маск предположил, что уступает Цукербергу в выносливости. "Если бой будет коротким, то я, возможно, выиграю. Если он затянется, то он может выиграть благодаря выносливости. Я намного больше, именно поэтому в смешанных единоборствах есть весовые категории", - написал Маск в своей соцсети, добавив, что весит порядка 136 кг. По информации американских СМИ, рост Маска составляет 185 см, вес руководителя Meta оценивается в 70 кг при росте в 173 см.

22 июня Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке. Тот вызвал главу Meta на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение Threads - конкурента X. Оба бизнесмена договорились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Мать владельца Tesla и SpaceX Мэй Маск впоследствии заявила, что отменила бой сына с Цукербергом. В то же время президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт считает, что поединок состоится и станет самым просматриваемым в истории.