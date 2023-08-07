СМИ: Япония может начать сброс очищенной воды с "Фукусимы-1" не ранее конца августа

Японский премьер-министр Фумио Кисида поднимет соответствующий вопрос на трехсторонней встрече в Вашингтоне с лидерами США и Республики Корея Джо Байденом и Юн Сок Ёлем 18 августа, передает газета The Asahi

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Власти Японии намерены начать сброс в океан очищенной от радиации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" не ранее конца текущего месяца. Об этом сообщила газета The Asahi.

По ее сведениям, японский премьер-министр Фумио Кисида поднимет соответствующий вопрос на предстоящей 18 августа трехсторонней встрече в Вашингтоне с президентами США и Республики Корея Джо Байденом и Юн Сок Ёлем. По возвращении домой он проведет министерское совещание, на котором, как ожидается, будет принято решение о конкретных сроках начала работ.

Как отметили несколько правительственных источников издания, речь идет о конце августа. На подготовку первого сброса с момента принятия решения уйдет около недели, уточняет газета.

В баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года. Правительство Японии утверждает, что жидкость в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода (тритий). В апреле 2021 года Токио принял решение слить значительную часть этой воды в океан.

Содержание трития в ней перед сбросом предполагается довести путем смешивания с чистой океанской водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Сброс предлагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением Международного агентства по атомной энергии.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла после цунами, который вывел из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, которое насквозь прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. Одновременно произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Полный демонтаж АЭС планируется завершить к 2050 году.