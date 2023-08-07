В пяти районах Приморья за выходные выпала половина месячной нормы осадков

При этом на 7 и 8 августа в регионе объявили штормовое предупреждение

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Количество осадков, выпавших в пяти районах Приморья за минувшие выходные, достигло или даже превысило половину месячной нормы, сообщил ТАСС ведущий специалист Приморского гидрометцентра Виктор Чулков.

"Практически по всему краю выпало от 15 до 80 мм осадков за два выходных дня. Больше всего дождей пришлось на Анучинский район, где выпало 87,3 мм, или 66% месячной нормы. Также много выпало в Хасанском районе - 80 мм, или 53%, в Дальнереченске - 64,5 мм, или 51%, в Чугуевском районе - 72 мм, или 55%, и Ханкайском районе - 60 мм, что составило почти половину месячной нормы", - рассказал Чулков.

При этом в регионе объявили штормовое предупреждение на 7 и 8 августа. По данным Примгидромета, во Владивостоке и в южной части края ожидаются дожди, местами сильные - от 15 до 45 мм за 12 часов. Также прогнозируют местами ливни - 30 мм осадков и более за 1 час. В связи со сложными погодными условиями местные власти и спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности.

На отдельных участках рек ожидается достижение критических отметок с подтоплением дорог, сельхозугодий, низководных мостов, хозяйственных объектов, низких мест в населенных пунктах. Наибольшая опасность подтоплений прогнозируется в Октябрьском, Уссурийском, Чугуевском Анучинском, Яковлевском, Кировском, Красноармейском, Дальнереченском, Михайловском, Ханкайском, Хорольском и Хасанском муниципалитетах.