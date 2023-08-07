Памятная церемония в Нагасаки пройдет без участия иностранных послов и премьера Японии

В случае ухудшения погоды мероприятие могу отменить, передает газета The Asahi

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Памятная церемония по случаю 78-й годовщины американской атомной бомбардировки Нагасаки пройдет 9 августа в усеченном формате из-за тяжелых погодных условий, вызванных тайфуном "Канун". Как сообщила в понедельник газета The Asahi, на мероприятие не будут приглашены премьер-министр Японии Фумио Кисида и другие правительственные чиновники.

Также его не смогут посетить иностранные послы, дипломаты и обычные гости. В церемонии, как ожидается, примут участие только представители городских властей. Кроме того, не исключено, что ее придется отменить в случае ухудшения погоды.

В воскресенье мэр Нагасаки Сиро Судзуки заявил, что траурная церемония впервые с 1963 года пройдет не в парке Мира, а в закрытом помещении.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. Население Нагасаки на момент бомбардировки составляло порядка 200 тыс. человек. В результате непосредственного воздействия взрыва погибли от 30 тыс. до 40 тыс. человек. Из-за его последствий, в том числе радиоактивного загрязнения и лучевой болезни, к концу 1945 года число жертв, по разным оценкам, выросло до 60-80 тыс.