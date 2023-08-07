В десяти регионах России в ближайшие дни ожидается экстремально высокая температура

Рекордные температурные отметки прогнозируют в Краснодарском крае, Ставрополье, Астраханской, Волгоградской и Ростовской области, сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Жара до плюс 40-43 градусов ожидает Краснодарский край, а также Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области и Ставрополье в ближайшие дни, а в Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях температура поднимется до плюс 37 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге европейской части России будет очень высокая температура, экстремально высокая в ближайшие дни. В Краснодарском крае прогнозируется 39-40 градусов, в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Ставрополье - до 40-42 градуса, в Калмыкии - до 43 градусов. На юге Центрального федерального округа - Белгородская, Тамбовская, Курская, Орловская, Рязанская области - тоже очень высокие температуры до вторника включительно - до 36-37 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в этих регионах также ожидается очень высокий ультрафиолетовый индекс в ближайшие дни. В полуденные часы не следует находиться под солнечными лучами, необходимо носить солнечные очки, одежду с длинным рукавом и головные уборы.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработали Всемирная организация здравоохранения, Программа ООН по окружающей среде и Всемирная метеорологическая организация. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц.

При значениях индекса от трех до семи единиц специалисты рекомендуют в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, а также пользоваться солнцезащитным кремом. При значениях от восьми и выше, по их оценкам, лучше всего пережидать полуденные часы в помещении.