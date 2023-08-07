В Хабаровском крае ввели дополнительные рейсы железнодорожного тура на озеро Амут

Они пройдут в августе, сентябре и октябре

ХАБАРОВСК, 7 августа. /ТАСС/. Частота рейсов железнодорожного тура "Комсомольский экспресс" на озеро Амут увеличена в Хабаровском крае в связи с высоким спросом, сообщается в Telegram-канале регионального министерства туризма.

"В связи с высоким спросом вводятся дополнительные даты тура "Комсомольский экспресс". В увлекательно-познавательном путешествии вы познакомитесь с городом, где рождаются самолеты, а еще насладитесь удивительными природными достопримечательностями", - говорится в сообщении. Рейсы состоятся в августе, в 20-х числах сентября и в конце сентября - начале октября.

Тур "Комсомольский экспресс" запустили в июле. Путешественников знакомят с достопримечательностями Комсомольска-на-Амуре и окрестностей города. Помимо высокогорного озера Амут, которое сравнивают с Байкалом по прозрачности воды, это экспоцентр авиационного завода имени Ю. А. Гагарина, галерея современного искусства и геологический музей, горнолыжный комплекс "Холдоми". Туристам также предлагают прогулку по экотропе хребта Мяо-Чан.

Тур выходного дня разработан Министерством туризма Хабаровского края совместно с Федеральной пассажирской компанией (входит в РЖД) и "Дальгео турс". В стоимость входит проезд в купе фирменного поезда Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, проживание, питание, трансфер и экскурсионное обслуживание.

Начальник Дальневосточного филиала АО "Федеральная пассажирская компания" Андрей Марков ранее сообщал ТАСС, что продолжение проекта "Комсомольский экспресс" планируется и в летне-осеннем сезоне 2024 года.

В декабре 2022-го были запущены пилотные туры "Лыжная стрела" на горнолыжный комплекс "Холдоми". Они были востребованы, поскольку можно было удобно добраться до популярного в Хабаровском крае зимнего курорта. Этот тур также возобновят с ноября 2023 года.