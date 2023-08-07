Глава Минздрава России Мурашко принял участие в велопробеге в Уфе

Велопробег в день Всероссийского совещания по актуальным вопросам развития первичной медико-санитарной помощи в России

Велопробег в день Всероссийского совещания по актуальным вопросам развития первичной медико-санитарной помощи в России

В мероприятии также участвовали глава Росздравнадзора Алла Самойлова и руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин

УФА, 7 августа. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко принял участие в велопробеге, организованном в рамках всероссийского совещания по актуальным вопросам развития первичной медико-санитарной помощи в стране, передает корреспондент ТАСС.

Мурашко находится в Уфе с рабочей поездкой. В беседе с журналистами он назвал столицу Башкирии очень ярким, красивым городом. "Приглашаю всех в Уфу", - сказал Мурашко.

Велопробег стартовал на набережной в центре Уфы. Дистанция составила 4,5 км и охватила живописные места города. Среди участников мероприятия - глава Росздравнадзора Алла Самойлова и руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин.