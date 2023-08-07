В Якутске началось прощание с первым президентом республики Михаилом Николаевым

Церемония проходит в Государственном театре оперы и балеты им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона

ЯКУТСК, 7 августа. /ТАСС/. Траурная церемония прощания с первым президентом Якутии Михаилом Николаевым началась в Якутске в Государственном театре оперы и балеты им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона. Проститься с государственным деятелем пришли представители власти, общественности и местные жители. Гражданская панихида продолжится до 20:00 (14:00 мск), передает корреспондент ТАСС.

"Думаю, что Михаил Николаев является личностью российского и международного масштаба. Ту роль, которую сыграла команда Михаила Николаева в эпоху переломных событий, была направлена на скрепы всей страны, основы российской государственности. При нем были заложены основы социально-экономического развития, расставлены приоритеты, по которым мы сейчас идем", - сказала ТАСС заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

Министр образования и науки региона Ирина Любимова отметила, что под руководством Николаева в 1992 году был принят закон об образовании, сформирована концепция развития национальных школ, созданы новые типы школ, лицеи, гимназии. "В системе образования впервые появилась целевая программа развития образования, направленная на поддержку талантливых детей республики", - сказала министр.

Как отметила профессор, бывший руководитель Медицинского института Северо-Восточного федерального университета Пальмира Петрова, первый президент Якутии внес огромный вклад в развитие системы здравоохранения и высшего медицинского образования в регионе. "Михаил Николаев с первых дней [руководства республикой] заботился о здоровье населения. Первые указы были посвящены системе здравоохранения. В кратчайшие сроки были построены Национальный центр медицины, перинатальный центр. И это создало условия для развития медицинского образования", - добавила Петрова.

Николаева похоронят 8 августа в селе Октемцы. В республике объявлен траур с 5 по 8 августа включительно.