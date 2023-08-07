В Приморье более половины дорог не соответствуют нормативам

На постоянном контроле должны оставаться завершение работ по восстановлению объектов дорожной инфраструктуры, пострадавшей в результате прохождения тайфуна "Хиннамнор", и осуществление выплат гражданам, чьи жилые помещения утрачены или повреждены, считают в Генпрокуратуре РФ по Дальневосточному федеральному округу

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Более половины дорог Приморья не соответствуют нормативным требованиям, сообщил на расширенном заседании коллегии об итогах работы прокуратуры Приморского края в первом полугодии 2023 года начальник управления Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу Андрей Мондохонов.

"Нормативным требованиям не соответствуют более 50% дорог регионального и межмуниципального значения. На постоянном контроле должны оставаться завершение работ по восстановлению объектов дорожной инфраструктуры, пострадавшей в результате прохождения тайфуна "Хиннамнор", и осуществление выплат гражданам, чьи жилые помещения утрачены или повреждены", - сказал Мондохонов.

Вместе с тем он отметил, что в истекшем полугодии при снижении числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 11% отмечается увеличение общего числа происшествий и, соответственно, раненых в них.

В начале сентября прошлого года Приморье накрыл тайфун "Хиннамнор", который вызвал сильные и продолжительные дожди почти во всех районах. Во многих муниципалитетах выпало от 108% до 250% месячной нормы осадков, почти в половине районов - свыше 50% месячной нормы. В результате паводков в крае погибли пять человек, был введен режим ЧС федерального уровня.