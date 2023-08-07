Эксперты сообщили о росте спроса на кадры в транспортно-логистической отрасли в РФ на 40%

В то же время количество активных резюме сократилось на 10%

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Спрос на специалистов в сфере транспорта и логистики в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 40%, а медианный уровень предлагаемых им зарплат - на 18%. Об этом свидетельствуют результаты исследования рекрутинговой платформой Headhunter совместно с институтом внешнеэкономической безопасности и таможенного дела РУДН, имеющегося в распоряжении ТАСС.

В исследовании также принимали участие логистические компании ПЭК и ГК "Маршал", цифровой страховой сервис риск-профилирования для коммерческих автопарков MUST.

"В первой половине [2023] года работодатели в сфере транспортно-логистической отрасли размещали в среднем по 131 тыс. новых вакансий в месяц, тогда как в январе-июне прошлого года - по 93 тыс. В то же время количество активных резюме в сопоставимый период составляло 489 тыс. и 549 тыс. (в среднем за месяц) соответственно. Таким образом, количество новых вакансий выросло на 40% год к году, а число резюме сократилось на 10% год к году. И если год назад на одну вакансию приходилось шесть резюме, то в первой половине этого года - всего четыре", - говорится в результатах исследования.

Эксперты также отмечают, что медианный уровень ожидаемых зарплат в отрасли за этот период вырос в общей сложности на 17% год к году, предлагаемых - на 18%. В этом году работодатели предлагали в целом на 23% больше ожидаемой зарплаты - 70 тыс. руб. против ожидаемых 57 тыс.

По данным исследования, отрасль традиционно испытывает дефицит водителей и складского персонала. В разрезе административных должностей сильнее всего растет спрос на инспекторов таможенной службы (рост в пять раз), аналитиков ВЭД (почти двукратный рост), менеджеров по закупкам ВЭД (рост в 1,5 раза) и специалистов по ВЭД (+41%).

"Во-первых, это связано с разрывом цепей поставок, следовательно, необходимо перестраивать маршруты заново. Во-вторых, полтора года назад рынок покинули многие иностранные компании, в том числе дистрибьюторы, которые ранее поставляли товары в нашу страну. Следовательно, многие российские компании выстраивают все процессы "с нуля": от выбора поставщика до международной перевозки, таможенного оформления и сертификации", - пояснила директор департамента персонала ПЭК Виктория Цой.