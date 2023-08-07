В Москве ожидаются небольшая облачность и до плюс 33 градусов

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Жаркая погода с температурой воздуха плюс 31-33 градуса ожидается в Москве в понедельник, 7 августа. По области воздух прогреется до плюс 29-34 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В столичном регионе прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В Московском регионе с 12:00 до 18:00 понедельника объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

В ночь на вторник ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. В столице температура воздуха составит плюс 18-20 градусов, по области - плюс 16-21 градус. Давление понизится до 744 мм ртутного столба.