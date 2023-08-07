В Приморье количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 13%

По данным прокуратуры, уровень преступности в регионе ниже среднего значения по Дальневосточному федеральному округу

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Число зарегистрированных преступлений в Приморье снизилось на 13% в первом полугодии 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года, при этом на 7,5% уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, сообщил в понедельник на расширенном заседании коллегии об итогах работы прокуратуры Приморского края в первом полугодии 2023 года начальник управления генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу Андрей Мондохонов.

"Криминогенная обстановка в Приморье в целом остается стабильной, уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения ниже среднего значения по [Дальневосточному федеральному] округу. Наблюдается снижение на 13% числа зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких в среднем на 7,5%", - сообщил Мондохонов. Как уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморья, сравнивались первые полугодия 2023-го и 2022 годов.

Мондохонов отметил, что в крае было совершено меньше уголовно наказуемых деяний в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, отмечается позитивная динамика в снижении уровня подростковой преступности. Правоохранительные службы активно выявляли преступления, связанные с оборонно-промышленным комплексом, жилищно-коммунальным хозяйством. В то же время, по его словам, итоги правоохранительной и надзорной деятельности по ряду ключевых направлений недостаточно хороши.

"Поставленные генеральным прокурором Российской Федерации задачи по повышению раскрываемости преступлений и изобличению виновных лиц в регионе еще не решены. Удельный вес расследованных преступлений - 50,5% - остается ниже среднего значения по округу, которое составляет 56,2%. Механизмы борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием современных средств коммуникаций не обеспечивает должного уровня защиты денежных средств граждан, прежде всего, социально уязвимых категорий. <...> В течение полутора лет не наблюдается коренных изменений в борьбе с экономической и коррупционной преступностью", - сказал Мондохонов.