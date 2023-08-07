В Приморье синоптики отменили штормовое предупреждение

Его ввели из-за ожидаемых сильных дождей

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Региональный гидрометцентр отменил объявленное накануне штормовое предупреждение в Приморском крае. Ожидались осадки в виде очень сильных дождей.

"Штормовое предупреждение на день 7 августа и ночь 8 августа отменяется", - говорится в сообщении. Согласно новому прогнозу количество осадков на эти даты станет меньше: в южной половине края за 12 часов и менее составит 15-40 мм. Ранее за этот период ожидались дожди с количеством от 55 мм за 12 часов до 30 мм за 1 час.

Как пояснил ТАСС глава Приморского гидрометцентра Борис Кубай, данные после очередного пересчета прогностических моделей показали снижение ожидаемого количества осадков на указанные даты. Очень сильных дождей, то есть с количеством осадком 50 мм и более за 12 часов, больше не ожидается. Соответственно, это больше не квалифицируется как опасное явление.

При этом в Приморье продолжается затяжной дождливый период. В настоящее время подтопленными остаются дома и участки в 14 населенных пунктах. Шесть сел отрезаны от дорожного сообщения.