В Южно-Сахалинске открылся самый большой в ДФО аэровокзальный комплекс

Новый терминал принял первый рейс из Москвы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске началась с прибытия первых пассажиров на борту самолета из Москвы, среди которых находился губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Состоялась торжественная церемония открытия. Новый терминал принял первый рейс - "Боинг" из Москвы", - рассказал собеседник агентства.

По словам главы региона, новый аэропорт дает Южно-Сахалинску возможность превратиться в большой пассажирский и грузовой транзитный хаб. "Грандиозный проект "Аэровокзальный комплекс" завершен, это значит, что теперь будет комфортно и удобно всем сахалинцам и курильчанам прибывать к себе домой, а еще будет удобно нашим гостям, которые будут приезжать в туристические и деловые поездки. Это историческое событие, потому что аэровокзал будет обслуживать наш Сахалин несколько десятилетий и будет давать возможность для его развития. 5 млн человек - такая годовая мощность у нашего [нового] аэровокзала, а была 1-1,5 млн", - рассказал глава региона на церемонии открытия.

Новое здание аэропорта в Южно-Сахалинске стало самой большой по территории и самой современной воздушной гаванью в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Площадь терминала составляет почти 47,5 тыс. квадратных метров, имеются 11 выходов на посадку с телескопическими трапами, 26 стоек регистрации, 21 точка торговли, 43 кабины паспортного контроля и 18 пунктов досмотра.

Создание нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске началось в конце 2017 года. Изначально планировалось, что объект будет введен в эксплуатацию в 2019 году, затем срок сдачи перенесли. В 2021 году премьер-министр РФ Михаил Мишустин поторопил инвесторов строительства нового аэровокзального комплекса, заявив, что подобные проекты должны реализовываться не более чем за два-три года.

Расконсервация объекта и возобновление строительства потребовали пересмотра ранее принятых проектных решений, смены собственника. В начале апреля этого года Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение по откорректированному проекту комплекса.