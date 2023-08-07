В Госдуме предложили маркировать допустившие утечку персональных данных компании

По словам Бориса Чернышова, такой знак поможет россиянам при выборе той или иной компании сразу понять, стоит ли доверять ей или нет

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (фракция ЛДПР) направил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву письмо с предложением разработать и внедрить специальный знак "ненадежного оператора" для компаний, допустивших утечку персональных данных клиентов. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас рассмотреть возможность разработки и внедрения специального графического знака "ненадежный оператор персональных данных", а также маркировки компаний, допустивших утечку персональных данных клиентов, таким графическим символом", - говорится в тексте письма.

По словам Чернышова, такой знак поможет россиянам при выборе той или иной компании сразу понять, стоит ли доверять ей или нет. Инициатива, продолжил он, повысит информированность особо уязвимых категорий - несовершеннолетних и пожилых людей, а также вынудит операторов персональных данных уделять больше внимания их защите.

Парламентарий также отметил, что утечку персональных данных допускают в том числе крупнейшие российские компании, например, сервисы по доставке продуктов, еды и посылок, медицинские организации, интернет-магазины, образовательные организации, представители телеком-индустрии и другие.

В сентябре 2022 года в силу вступил закон, который обязал операторов направлять в Роскомнадзор информацию о фактах утечки персональных данных. Предусмотрено два этапа действий. Первый - информирование в течение суток с описанием скомпрометированных данных и указанием контактного лица. Далее дается трое суток, по итогам которых нужно сообщить о результатах внутренней проверки.