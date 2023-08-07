7 августа, 04:12

В Приморье пресекли многочисленные нарушения прав участников СВО приставами-исполнителями

Прокурор Приморского края Сергей Столяров поручил проводить разбирательство по каждому случаю

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Судебные приставы-исполнители в Приморском крае допускают нарушения прав участников специальной военной операции (СВО) и мобилизованных граждан, заявил на расширенном заседании коллегии об итогах работы прокуратуры региона в первом полугодии 2023 года прокурор Приморского края Сергей Столяров. Он поручил проводить разбирательство по каждому такому случаю.

"Многочисленные недостатки пресечены в работе судебных приставов-исполнителей. У более 500 граждан права восстановлены, им возвращено примерно 1,5 млн рублей, которые необоснованно были удержаны. В том числе допускаются нарушения прав участников специальной военной операции, а также лиц призванных на военную службу по мобилизации", - сказал Столяров.

Он поставил задачу прокурорам по каждому такому обращению опрашивать руководителя управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Приморскому краю, а также направлять материалы в органы Следственного комитета РФ для дачи правовой оценки действиям должностных лиц, "кто, не разбираясь в ситуации, продолжают нарушать законные права".

По данным на начало июля, филиал государственного фонда "Защитники Отечества" в Приморье получил более 500 обращений по различным вопросам, в том числе связанным с выплатами, помощью в лечении и реабилитации. Филиал госфонда открыл губернатор края Олег Кожемяко 30 мая. Учреждение создали по поручению президента России Владимира Путина. 

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РоссияПриморский край
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